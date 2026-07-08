Эдриан Ньюи примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде на гиперкаре «Ред Булл»

Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи примет участие в ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 9 по 12 июля в Великобритании, сообщает издание RacingNews365.

Ньюи проедет на разработанном им гиперкаре RB17 от «Ред Булл». К нему присоединятся пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар, резервист «Ред Булл» японец Юки Цунода и член академии «Ред Булл» британка Алиша Палмовски.

Отметим, гиперкар RB17 по-прежнему находится на стадии тестирования. Его разработка заняла более пяти лет, машина построена на базе атмосферного 5,4-литрового двигателя Cosworth V10 мощностью 1000 л.с. и электродвигателя мощностью 200 л.с. Ожидается, что вес машины составит менее 1000 кг.