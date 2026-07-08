Палмер: общался с ребятами из «Мерседеса», Расселл не выжимает из машины 100%

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, Джолион Палмер высказался о конкуренции между пилотами «Мерседеса» итальянцем Андреа Кими Антонелли и британцем Джорджем Расселлом.

«Общался с ребятами из «Мерседеса», они сказали, что у Кими получается управлять машиной на пределе сцепления, в отличие от Джорджа. Джордж не выжимает из машины 100%. Они едва не сказали, что он не до конца пользуется ей.

Кими так хорошо чувствует машину. У него есть какое-то внутреннее чутьё, врождённое умение. И он демонстрирует это более стабильно», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

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