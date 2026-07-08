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Оскар Пиастри не собирается уходить из «Макларена» — RacingNews365

Оскар Пиастри не собирается уходить из «Макларена» — RacingNews365
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри не собирается покидать команду, сообщает издание RacingNews365.

По информации ресурса, ссылающегося на окружение пилота и команду, отношения между руководством «Макларена» и Пиастри не изменились.

Напомним, новости о возможном уходе Оскара Пиастри начали появляться на фоне растущей напряжённости между руководством «Ред Булл» и четырёхкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном, который пока не объявил о продлении контракта на 2027 год, что, по слухам, вызывает недовольство у акционеров.

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Источник: Оскар Пиастри сообщил «Макларену», что хочет покинуть команду

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