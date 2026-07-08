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Стоит ли Максу Ферстаппену менять «Ред Булл» на «Макларен»?

Стоит ли Максу Ферстаппену менять «Ред Булл» на «Макларен»?
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Ранее сразу ряд авторитетных изданий сообщил, что четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен может перейти в «Макларен».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: стоит ли Максу Ферстаппену менять «Ред Булл» на «Макларен»?

Максу Ферстаппену 28 лет. Нидерландец дебютировал в Формуле-1 в 2015 году за «Торо Россо», с 2016-го выступает за «Ред Булл». За свою карьеру четырежды становился чемпионом мира (2021, 2022, 2023, 2024). Всего на его счету в престижнейшей гоночной серии мира 71 победа и 128 подиумов.

После девяти этапов сезона-2026 Ферстаппен располагается на седьмом месте в личном зачёте.

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