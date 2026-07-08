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Джереми Кларксон — о Ферстаппене: один из самых приятных парней, что я встречал

Джереми Кларксон — о Ферстаппене: один из самых приятных парней, что я встречал
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Звёздный британский телеведущий и автоэксперт Джереми Кларксон высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 нидерландце Максе Ферстаппене.

«В прошлом году меня закрыли в маленькой комнате с Максом Ферстаппеном. Он приятный парень, один из самых приятных парней, что я встречал», — приводит слова Кларксона издание GPFans.

Максу Ферстаппену 28 лет. Нидерландец дебютировал в Формуле-1 в 2015 году за «Торо Россо», с 2016-го выступает за «Ред Булл». За свою карьеру четырежды становился чемпионом мира (2021, 2022, 2023, 2024). Всего на его счету в престижнейшей гоночной серии мира 71 победа и 128 подиумов.

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