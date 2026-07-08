Экс-пилот Ф-1 оценил шансы Шарля Леклера на чемпионский титул после победы в Сильверстоуне

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что не рассматривает гонщика «Феррари» Шарля Леклера как реального претендента на чемпионский титул, несмотря на его победу на Гран-при Великобритании.

«Разумеется, Кими Антонелли должен был выиграть Гран-при Великобритании, если бы не повреждения, так что нельзя сказать, будто Шарль просто разгромил всех соперников. Льюис Хэмилтон, со своей стороны, остался менее доволен поведением «Феррари» в гоночной части уикенда. Тем не менее это не отменяет того факта, что мы увидели лучшее выступление Леклера в этом сезоне, и тому был ключевой катализатор: новое направление в настройках, которое, похоже, вернуло его к жизни. Удастся ли ему перенести это в Спа, покажет время, но выглядит это, безусловно, обнадёживающе.

У «Мерседеса» по-прежнему быстрейшая машина в руках Антонелли, однако его отрыв в чемпионате продолжает сокращаться после очередного отказа — машина оказалась более хрупкой, чем «Феррари».

Я по-прежнему считаю, что Шарль находится слишком далеко позади в чемпионате, чтобы реально включиться в борьбу за титул, но никогда не знаешь наверняка, и его возвращение к лучшей форме может стать огромным подспорьем для команды и особенно для Льюиса Хэмилтона в его собственной борьбе.

А то, что «Феррари» показала форму на такой трассе, как Сильверстоун, — это, пожалуй, самый многообещающий знак, что они могут задержаться в чемпионской дискуссии», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.