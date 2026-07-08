Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 оценил шансы Шарля Леклера на чемпионский титул после победы в Сильверстоуне

Экс-пилот Ф-1 оценил шансы Шарля Леклера на чемпионский титул после победы в Сильверстоуне
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что не рассматривает гонщика «Феррари» Шарля Леклера как реального претендента на чемпионский титул, несмотря на его победу на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Разумеется, Кими Антонелли должен был выиграть Гран-при Великобритании, если бы не повреждения, так что нельзя сказать, будто Шарль просто разгромил всех соперников. Льюис Хэмилтон, со своей стороны, остался менее доволен поведением «Феррари» в гоночной части уикенда. Тем не менее это не отменяет того факта, что мы увидели лучшее выступление Леклера в этом сезоне, и тому был ключевой катализатор: новое направление в настройках, которое, похоже, вернуло его к жизни. Удастся ли ему перенести это в Спа, покажет время, но выглядит это, безусловно, обнадёживающе.

У «Мерседеса» по-прежнему быстрейшая машина в руках Антонелли, однако его отрыв в чемпионате продолжает сокращаться после очередного отказа — машина оказалась более хрупкой, чем «Феррари».

Я по-прежнему считаю, что Шарль находится слишком далеко позади в чемпионате, чтобы реально включиться в борьбу за титул, но никогда не знаешь наверняка, и его возвращение к лучшей форме может стать огромным подспорьем для команды и особенно для Льюиса Хэмилтона в его собственной борьбе.

А то, что «Феррари» показала форму на такой трассе, как Сильверстоун, — это, пожалуй, самый многообещающий знак, что они могут задержаться в чемпионской дискуссии», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

Сейчас читают:
Ворох проблем у фаворитов Ф-1: проколы, вылеты, штрафы. А выиграл наконец Леклер!
Ворох проблем у фаворитов Ф-1: проколы, вылеты, штрафы. А выиграл наконец Леклер!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android