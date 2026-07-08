Вольф рассказал, чем готов пожертвовать ради побед «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что готов отказаться от части максимальной производительности машины, если это позволит команде избавиться от проблем с надёжностью, которые преследуют её по ходу нынешнего сезона.

«В целом у нас было слишком много сходов. Мы уже потеряли два вторых места, а теперь ещё и победу. Если не считать очень быстрой машины и отличной работы гонщиков, именно надёжность остаётся нашей главной проблемой.

Думаю, и в работе над шасси, и над двигателем мы всегда стремимся выжать максимум. Но я бы предпочёл немного снизить уровень производительности действительно очень хорошей машины и избавиться от этих проблем с надёжностью, чем продолжать гнаться за скоростью. Пока что мы выиграли семь гонок из девяти. И такой вариант меня устраивает гораздо больше, чем медленная и ненадёжная машина», — приводит слова Вольфа портал GPblog.