«Одновременно выступают машины разных классов». Пиастри — о стартах при новом регламенте

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри объяснил, почему стартовые круги на энергозатратных трассах Формулы-1 нередко сопровождаются хаотичной борьбой при нынешнем регламенте.

«Первый круг на таких трассах — это настоящий хаос. Это почти как старт гонки, где одновременно выступают машины разных классов. Я пытался обогнать Линдблада и чувствовал, что у меня больше мощности, чем у него. Затем меня обогнал Лоусон, у которого, казалось, мощности было ещё больше, чем у меня. Всё это выглядит полным беспорядком. Ты пытаешься оценить свою скорость относительно машины впереди, одновременно следишь за тем, что происходит сзади…

Не знаю. Даже удивительно, что такие ситуации не происходят ещё чаще. На трассах, где очень высокие скорости и много длинных прямых, на которых машина едет не на полной мощности, всё становится хаотичным. В Австрии тоже был потенциал для подобного хаоса, но там все прямые расположены в начале круга, поэтому заряд батареи не успевает закончиться так быстро. А в Сильверстоуне уже к середине прямой перед шестым поворотом на обычном круге батарея практически полностью разряжается. А ведь впереди ещё участок до девятого поворота. На этих трассах тоже много длинных прямых, где машина не использует полную мощность. Поэтому разница между тем, решил ли ты экономить заряд или, наоборот, использовать его, получается огромной. Думаю, всё дело именно в конфигурации трасс. В Спа и Монце ситуация будет грустной», — приводит слова Пиастри GPblog.