Инсайдер: пилот Ф-2 Рафаэл Камара дебютирует в Формуле-1 за «Хаас» в 2027 году

По информации Rossomotori, бразильский гонщик Рафаэл Камара, входящий в программу Ferrari Driver Academy, станет боевым пилотом «Хааса» с сезона 2027 года.
Сообщается, что американская команда рассматривала несколько кандидатов, включая Юки Цуноду, однако в итоге «Феррари» сумела убедить «Хаас» сделать ставку именно на Камару. Предполагается, что бразилец заменит Эстебана Окона, тогда как Оливер Берман сохранит место в составе.
Камара стал чемпионом Формулы-3 в дебютном сезоне, а сейчас выступает в Формуле-2, где продолжает борьбу за титул. По данным источника, «Хаас» может впервые выставить полностью сформированный из воспитанников Ferrari Driver Academy состав — Бермана и Камару.