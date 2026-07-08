Гюнтер Штайнер объяснил, почему MotoGP отказалась от разделения прибыли с командами

Директор Tech3 Гюнтер Штайнер объяснил, почему производители MotoGP отказались от идеи получать процент от прибыли чемпионата и согласились сохранить систему фиксированных выплат по новому коммерческому соглашению на 2027-2031 годы.

По словам Штайнера, после прихода Liberty Media владельцам чемпионата необходимо сначала показать результаты своей работы по развитию серии.

«По логике вещей, каждый хочет большего. Мы все всегда хотим большего. Такова человеческая природа. Думаю, ситуация складывается следующим образом: эта динамика вокруг распределения прибыли возникла из-за того, что Liberty взяла на себя управление. Но и Рим не за один день построили. Вот как я это вижу.

Liberty пришла к власти в прошлом году. Нельзя просто так ворваться к ним сейчас и сказать: «Мы хотим то-то и то-то». Сначала нужно показать, на что ты способен. А потом, по логике вещей, когда у всех будет больше [финансов], мы сможем это разделить. Но сейчас, по-моему, все довольны тем, что получают, и нам следует развивать эту ситуацию. Таково моё мнение. И каким-то образом компромисс был найден.

Теперь нам всем нужно хорошо поработать, чтобы вывести спорт на тот уровень, где будет больше возможностей, где будет поступать больше денег. Пока что мы ещё не дошли до этого», — приводит слова Штайнера издание Motorsport.

Он также отметил, что модель с долей от прибыли несёт риски, поскольку доходы чемпионата могут не только расти, но и снижаться. В итоге стороны договорились сохранить фиксированные ежегодные выплаты командам — около € 8 млн каждой.