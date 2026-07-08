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RacingNews365: Формула-1 планирует вернуть общее шоу-презентацию команд перед сезоном-2027

RacingNews365: Формула-1 планирует вернуть общее шоу-презентацию команд перед сезоном-2027
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Формула-1 может вновь провести совместную презентацию всех команд перед стартом сезона. Руководство чемпионата прорабатывает возможность организации такого мероприятия в начале 2027 года в Италии, сообщает RacingNews365.

По информации издания, наиболее вероятной площадкой для шоу является Милан, а сама презентация может состояться в феврале. Однако окончательное решение пока не принято. При этом в Формуле-1 рассматривают не только возвращение общего мероприятия, но и возможность сделать его ежегодным. Предполагается, что презентация будет проходить каждый сезон, меняя город проведения.

Впервые подобное шоу состоялось в 2025 году на арене O2 в Лондоне, когда чемпионат отмечал своё 75-летие. Перед нынешним сезоном повторить формат не удалось из-за сокращённого межсезонья и подготовки команд к дебюту машин нового поколения, созданных по обновлённому техническому регламенту.

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