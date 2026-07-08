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Источник: в паддоке считают, что Расселл загнал себя в ловушку собственных мыслей

Источник: в паддоке считают, что Расселл загнал себя в ловушку собственных мыслей
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Британская журналистка BBC Дженни Гоу раскрыла, что, по мнению представителей паддока, главная проблема пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в нынешнем сезоне заключается в том, что он слишком много думает, из-за чего это начинает сказываться на его выступлениях.

«В квалификации он, по-моему, довольно много проиграл Кими Антонелли. И если бы гонка сложилась так, как мы ожидали, то он тоже сильно уступил бы Кими. Кими страдает не из-за своей формы, а из-за проблем с надёжностью. А Джорджа подводит именно его форма, а не надёжность, хотя у него тоже было несколько сходов. И, пообщавшись с людьми в паддоке, с инженерами и некоторыми высокопоставленными представителями, которых я не могу назвать, могу сказать: он слишком много думает.

Он сам загнал себя в ловушку собственных мыслей. Он всё переосмысливает. Думаю, возможность побороться за титул перед началом сезона должна была казаться ему невероятной. Наверное, он думал: «Вот он, мой момент. Никто не сможет мне помешать. У меня самая быстрая машина. Двигатель отличный. Моим напарником стал молодой гонщик, который в прошлом году полностью провалился. Этот титул мой».

А потом после первой гонки он, вероятно, подумал: «Да, всё идёт как надо!» Но затем реальность заставила его задуматься: «Подожди, всё будет не так просто». И теперь каждый раз, садясь за руль, он спрашивает себя: «Что мне сделать?» Думаю, он начал понемногу впадать в панику», — приводит слова Гоу F1oversteer.

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