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«Сложилось бы точно так же». Хорнер — о прогрессе «Ред Булл» после его увольнения

«Сложилось бы точно так же». Хорнер — о прогрессе «Ред Булл» после его увольнения
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Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, впервые посетивший паддок Формулы-1 после увольнения год назад, заявил, что впечатляющий прогресс команды во второй половине прошлого сезона произошёл бы независимо от его ухода.

«Обычно на то, чтобы увидеть изменения, уходит, наверное, от девяти до 12 месяцев, так что всё, что произошло в прошлом году, сложилось бы точно так же, даже если бы меня сбил автобус [и меня не заменили]. Меня можно судить только по тому, что я сделал, так что, полагаю, история и решит, каким будет моё наследие. Но я не ищу похвал. Я сам доволен тем, что мне удалось сделать», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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