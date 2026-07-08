«Не все контракты являются «железными». Баттон — о будущем Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поддержал действия менеджера пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймонда Вермёлена, который, по его мнению, правильно поступает, изучая ситуацию на рынке пилотов.

«Его менеджер правильно делает, что ведёт переговоры с другими командами, и я уверен, что возможности обязательно появятся. Кажется, что все гонщики уже связаны контрактами, но кто знает, насколько эти контракты действительно надёжны. Возможно, не все из них являются «железными», — приводит слова Баттона итальянское издание FormulaPassion.

Ранее журналист Томас Махер заявил, что совладелец компании «Ред Булл» Марк Матешиц выразил желание разорвать отношения с гонщиком, а сам нидерландец готов подписать контракт с «Маклареном».