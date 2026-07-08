«Феррари» планирует внедрить новый турбокомпрессор в рамках пакета ADUO 2 через пять ГП

В «Феррари» после победы на Гран-при Великобритании провели встречу с персоналом, на которой глава моторного отдела Энрико Гуалтьери обновил информацию о ходе работы над проектом ADUO.

Как сообщает итальянский журналист Джулиано Дукесса в материале для AutoRacer, ожидается, что слот для внедрения нового турбокомпрессора в рамках пакета ADUO 2 станет доступен в течение пяти Гран-при, с целью выхода на этап в Мадриде с новой конфигурацией. Это обновление является одним из самых значительных изменений, запланированных на двигателе «Феррари», и направлено на повышение общей эффективности силовой установки. Параллельно моторный отдел уже начал стендовые разработки будущей силовой установки ADUO, предназначенной для 2027 года.

Технический директор Лоик Серра, как сообщается, подтвердил, что программа развития SF-26 оправдывает ожидания, а введённые до сих пор обновления дали обнадёживающие результаты. В Маранелло не намерены сбавлять темп: каждый доступный резерв развития будет использован для повышения конкурентоспособности машины.