Чжоу: я полностью готов вновь сесть за руль болида Формулы-1

Запасной пилот «Кадиллака» Гуаньюй Чжоу заявил, что готов в любой момент заменить одного из основных гонщиков Формулы-1, если команде потребуется его помощь.

«Прежде всего я бы не стал постоянно думать о том, какова вероятность, что мне придётся заменить кого-то. Всё зависит от обстоятельств: будет ли кто-то из гонщиков нездоров или возникнет какая-то другая ситуация, когда команде понадобится запасной пилот.

Но я готов к этому. После тестов чувствую себя ещё более готовым. Мы подробно отработали все процедуры, разобрались, как именно работает эта машина, как устроен руль и все его функции. Так что сейчас я знаю всё практически так же хорошо, как и оба основных гонщика», — приводит слова Чжоу издание Motorsport Week.