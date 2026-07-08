Тото Вольф ожидает, что «Феррари» продолжит борьбу с «Мерседесом» до конца сезона-2026

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ожидает продолжения борьбы с «Феррари» до конца сезона-2026 после победы Шарля Леклера на Гран-при Великобритании, которая стала для итальянской команды второй в трёх последних гонках.

«Нам нужно критически оценить свои действия. Ещё до начала уикенда в «Феррари» говорили, что на этой трассе им не хватит энергии, но это оказалось не так. Они проявили себя сильными соперниками, и теперь нам следует ожидать, что так будет до конца сезона», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

«Мерседес» доминировал на старте сезона, выиграв первые шесть Гран-при, однако «Феррари» сократила отставание благодаря крупному пакету обновлений в Барселоне. Победа Леклера в Сильверстоуне последовала за дебютным успехом Льюиса Хэмилтона за «Феррари» в Испании.