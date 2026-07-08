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«Моя мечта — вернуться в Формулу-1». Чжоу — о поисках места в пелотоне

«Моя мечта — вернуться в Формулу-1». Чжоу — о поисках места в пелотоне
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Запасной пилот «Кадиллака» Гуаньюй Чжоу заявил, что продолжает искать возможность вернуться в Формулу-1 в качестве основного гонщика.

«Да, я по-прежнему ищу возможность вернуться в Формулу-1. Очевидно, с новым регламентом сделать это непросто. Как видите, сейчас пелотон стал более растянутым, поэтому, думаю, появилось больше возможностей или, скажем так, больше шансов, что кто-то допустит ошибку. В предыдущем поколении машин всё было настолько плотно, что разница меньше секунды могла оставить тебя за пределами первого сегмента квалификации.

Тогда вся решётка была невероятно плотной, а сейчас разброс результатов гораздо больше, потому что команды работают с новыми инженерами и осваивают новые машины. Так что возможности определённо есть. Надеюсь только, что моя появится скорее раньше, чем позже.

Моя мечта по-прежнему заключается в том, чтобы выступать в Формуле-1. Надеюсь, однажды я смогу вернуться и получить ещё один шанс показать, на что способен», — приводит слова Чжоу издание Motorsport Week.

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