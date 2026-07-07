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Оруджев ответил, обогнал бы Антонелли Леклера без проблем с машиной

Оруджев ответил, обогнал бы Антонелли Леклера без проблем с машиной
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, смог бы лидер личного зачёта Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли обогнать гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который одержал победу на этапе в Сильверстоуне, если бы не столкнулся с поломкой болида под конец гонки.

— Обогнал бы Антонелли Леклера без проблем с машиной?
— Судя по разнице по резине, думаю, что Антонелли хватило бы и он обогнал. За 12 кругов четыре секунды он вполне мог снять. А темп у Кими и так был лучше, — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Полная колонка Егора Оруджева выйдет 9 июля в 7:00 мск.

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