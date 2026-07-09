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Оруджев удивлён, что Антонелли оштрафовали за нарушение границ трассы

Оруджев удивлён, что Антонелли оштрафовали за нарушение границ трассы
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал штраф пилота «Мерседеса» 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли за нарушение границ трассы на Гран-при Великобритании в «Сильверстоуне».

«Стоит ли засчитывать нарушения границ трассы в случаях, когда у пилота очевидные проблемы с машиной? Нет, не стоит. Вообще обычно такое не считают. Удивлён, что в этот раз засчитали. Причём если бы там были трава или гравий, даже в голову бы не пришло учесть эти вылеты», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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