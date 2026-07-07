«Почти идеален». Глава «Рейсинг Буллз» назвал Ферстаппена примером для молодых пилотов

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн заявил, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен является ориентиром для молодых гонщиков системы «Ред Булл».

«Он, безусловно, приносит огромную пользу всей организации, а также молодым гонщикам. Они смотрят на него и хотят быть похожими на него. И, честно говоря, это очень помогает. Я знаю Макса только в неформальной обстановке. Мы видимся здесь, в паддоке, иногда пересекаемся за его пределами, останавливаемся и разговариваем.

Мы оба уже давно в Формуле-1, и для меня очень полезно иметь возможность сказать ребятам: «Посмотрите, что делает Макс. Посмотрите, насколько он всегда спокоен. Посмотрите, как тщательно он готовится. Посмотрите, как он общается со своим инженером».

К Максу практически невозможно придраться. Как вы и сказали, он почти идеален. Не буду говорить, что он идеален, потому что не знаю, так ли это на самом деле! Но можно сказать, что он почти идеальный гонщик. Именно поэтому для нас так важно иметь такой ориентир», — приводит слова Пермейна издание RacingNews365.