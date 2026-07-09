Оруджев поддержал идею штрафов на три позиции за жёлтые или красные флаги в квалификации

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о возможном введении штрафов на три позиции на стартовой решётке для пилотов, которые вызывают жёлтые или красные флаги в квалификации.

«В целом, интересное предложение, я бы поддержал. Да, обидно получать плюс три позиции, если случится механическая поломка, но это в любом случае срыв круга соперникам, так что почему бы и нет. Мне такая идея нравится», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После девяти этапов чемпионата первое место в личном зачёте сохраняет пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, в активе которого 179 очков. Его ближайший преследователь — напарник по команде Джордж Расселл (154). Замыкает тройку лидеров гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон (147).