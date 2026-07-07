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Пермейн — о Ферстаппене: для специалистов по пиару он просто мечта

Пермейн — о Ферстаппене: для специалистов по пиару он просто мечта
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Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн рассказал, что ставит четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и воспитанника системы «Ред Булл» Макса Ферстаппена в пример молодым гонщикам также из-за профессионального отношения к работе с прессой.

«Например, когда смотришь, как Макс общается с прессой, он всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. Для специалистов по пиару он просто мечта. Нет никаких сомнений, что для гонщиков это непростая часть работы. Она отвлекает их от главного, от выступлений, от их основной работы, но это неотъемлемая часть Формулы-1.

Я постоянно говорю ребятам: «Посмотрите на Макса. Улыбайтесь, выходите и выполняйте эту работу. Это очень важно для команды и очень важно для наших партнёров». Если нужен пример, то вы никогда не увидите и не услышите, чтобы Макс жаловался на подобные обязанности. Поэтому лично для меня очень полезно иметь такой пример. И речь даже не о его скорости на трассе, а обо всём остальном, что он делает и что помогает нашим гонщикам развиваться», — приводит слова Пермейна портал RacingNews365.

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