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Егор Оруджев назвал главную угрозу чемпионству Андреа Кими Антонелли

Егор Оруджев назвал главную угрозу чемпионству Андреа Кими Антонелли
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что главными противниками в борьбе за чемпионский титул для гонщика «Мерседеса» Кими Антонелли станут не его прямые конкуренты в Формуле-1 напарник Джордж Расселл или пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

— Кто более опасный соперник для Антонелли — Расселл или Хэмилтон?
— Надёжность! Никогда не знаешь, что и когда сломается. Если в начале сезона поломки преследовали Джорджа, то сейчас неудачи собирает Кими. Так что, думаю, основной противник Антонелли — это поломки. Если нет, то он в своей лиге. А, и ещё старты. Если «Феррари» станет ближе по гоночному темпу, то с плохими стартами обгонять будет слишком сложно, — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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