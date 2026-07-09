Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл предложил решения, чтобы избежать ситуации с сейфти-каром на ГП Великобритании Ф-1

Брандл предложил решения, чтобы избежать ситуации с сейфти-каром на ГП Великобритании Ф-1
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл предложил решения, которые позволят избежать ситуации с сейфти-каром, которая произошла в концовке Гран-при Великобритании в минувшие выходные.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Есть разные потенциальные решения для избегания таких ситуаций. Например, в IndyCar, если до конца гонки осталось менее 10 кругов, машины, которые должны быть пропущены на круг, направляются на пит-лейн и присоединяются к хвосту пелотона.

Или мы могли бы просто заставить отставших на круг гонщиков просто опуститься в конец пелотона. Или выбросить красный флаг и сделать рестарт с места в гоночном порядке, хотя это занимает время. Вместо этого мы отдаём приоритет гонщикам, которые в тот день по тем или иным причинам были недостаточно хороши, вместо лидеров, что самое важное, болельщиков.

Одно предостережение: в Формулы-1 определение того, кто именно является отставшим на круг, зависит от правил. Они гласят, что это связано с тем, были ли они отставлены на круг в момент пересечения линии на конце круга, в течение которого они пересекли первую линию машины безопасности во второй раз после того, как машина безопасности была введена. Это застало врасплох «Уильямс» и Карлоса Сайнса, не в последнюю очередь из-за географии пит-лейна в Сильверстоуне, где вы пропускаете три поворота, из-за чего он и был оштрафован на круг после гонки. В Формуле-1 действительно делают это трудным для понимания», — написал Брандл в колонке для Sky Sports.

Материалы по теме
«Ещё один идиот». Йос Ферстаппен — о комментариях Брандла про «Ред Булл»
Материалы по теме
Что угрожает титулу Антонелли и нужны ли жёсткие штрафы за ошибки в квалификациях? Разбор
Эксклюзив
Что угрожает титулу Антонелли и нужны ли жёсткие штрафы за ошибки в квалификациях? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android