Брандл предложил решения, чтобы избежать ситуации с сейфти-каром на ГП Великобритании Ф-1

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл предложил решения, которые позволят избежать ситуации с сейфти-каром, которая произошла в концовке Гран-при Великобритании в минувшие выходные.

«Есть разные потенциальные решения для избегания таких ситуаций. Например, в IndyCar, если до конца гонки осталось менее 10 кругов, машины, которые должны быть пропущены на круг, направляются на пит-лейн и присоединяются к хвосту пелотона.

Или мы могли бы просто заставить отставших на круг гонщиков просто опуститься в конец пелотона. Или выбросить красный флаг и сделать рестарт с места в гоночном порядке, хотя это занимает время. Вместо этого мы отдаём приоритет гонщикам, которые в тот день по тем или иным причинам были недостаточно хороши, вместо лидеров, что самое важное, болельщиков.

Одно предостережение: в Формулы-1 определение того, кто именно является отставшим на круг, зависит от правил. Они гласят, что это связано с тем, были ли они отставлены на круг в момент пересечения линии на конце круга, в течение которого они пересекли первую линию машины безопасности во второй раз после того, как машина безопасности была введена. Это застало врасплох «Уильямс» и Карлоса Сайнса, не в последнюю очередь из-за географии пит-лейна в Сильверстоуне, где вы пропускаете три поворота, из-за чего он и был оштрафован на круг после гонки. В Формуле-1 действительно делают это трудным для понимания», — написал Брандл в колонке для Sky Sports.