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«Уже всё равно». Пилот IndyCar О'Уорд заявил, что больше не мечтает попасть в Формулу-1

«Уже всё равно». Пилот IndyCar О'Уорд заявил, что больше не мечтает попасть в Формулу-1
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27-летний мексиканский автогонщик Пато О'Уорд, выступающий за «Макларен» в IndyCar, заявил, что больше не мечтает оказаться в Формуле-1.

«Благодарен за опыт и за всё, что смог узнать в мире Формулы-1. Очевидно, пилотирование этих машин, особенно в последние несколько лет, было для меня потрясающим опытом — просто понимать, на что они способны. Но думаю, что сейчас нахожусь на другом этапе своей жизни, мне уже всё равно.

Во мне нет ничего, что заставляло бы меня продолжать быть резервным гонщиком в Формуле-1. Я в отличном месте в IndyCar. Люблю эту серию. Это то место, где хочу быть.

Меня не радует перспектива пилотировать машину Ф-1, так что я вежливо попросил освободить меня от всех моих обязанностей в Формуле-1. Хочу сосредоточиться на своих приоритетах. Часто вообще не могу диктовать своё расписание. За последние четыре или пять лет я не мог делать этого по-настоящему, так что… Хочу иметь возможность больше тренироваться, лучше питаться и просто готовиться к 2027 году, который наступит быстро», — приводит слова О'Уорда издание RacingNews365.

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