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Ральф Шумахер: отношения Ферстаппена и «Ред Булл» значительно ухудшились

Ральф Шумахер: отношения Ферстаппена и «Ред Булл» значительно ухудшились
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о конфликте между четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном и руководством «Ред Булл».

«Самой горячей темой этих выходных был, конечно, «Ред Булл». Что касается Макса Ферстаппена, у меня такое чувство, что слухи становятся всё сильнее. В паддоке много говорят: похоже, отношения между сторонами значительно ухудшились.

По рассказам, которые я слышал, руководство «Ред Булл» уехало рано с автодрома. Также есть сообщения, что они обвинили Ферстаппена в том, что на «Ред Булл Ринге» [в Австрии], когда всё руководство «Ред Булл» присутствовало там, он не дал понять, что не будет активировать свой пункт об уходе», — приводит слова Шумахера RacingNews365.

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