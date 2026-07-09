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Лоусон — о будущем в Ф-1: всё может взбудоражиться от одной хорошей гонки

Лоусон — о будущем в Ф-1: всё может взбудоражиться от одной хорошей гонки
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») вновь высказался о своём будущем в «Королевских гонках».

«Останусь ли я тут в 2027-м? Честно говоря, даже не думал об этом. Очевидно, летний перерыв — это время, когда всё тщательно обдумывается, до него осталось ещё несколько гонок.

Так что на данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы продолжать делать то, что делали. В последнее время это работает очень хорошо, было бы неплохо подойти к летнему перерыву с ещё парой хороших гонок, но думаю, в Формуле-1, а я хоть и не так давно здесь, но достаточно, чтобы видеть, как всё может взбудоражиться от одной хорошей гонки. Но я действительно ещё не думал об этом», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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