Баттон — о Ферстаппене в «Ред Булл»: ощущает себя одиноким в команде

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о причинах, по которым Макс Ферстаппен несчастлив в «Ред Булл».

«Уверен, есть две команды, которые способны его заинтересовать: «Макларен» и, очевидно, самая главная на данный момент, «Мерседес». Всегда есть способы перевести гонщика в другое место. Макс в «Ред Булл» выглядит и звучит сейчас очень расстроенным. Он часто надевает позитивную маску, но думаю, он очень разочарован происходящим.

Многие люди, с которыми он работал много лет и с которыми выигрывал чемпионаты, ушли в другие места. Должно быть, для него всё выглядит очень странно. Полагаю, он ощущает себя немного одиноким в этой команде. Вокруг него много новых лиц, думаю, он будет искать другие варианты на следующий год — и я действительно в этом уверен», — приводит слова Баттона Sky Sports.