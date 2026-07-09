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Туррини — о победе Леклера: невозможно представить Шарля, борющегося с кризисом, с трофеем

Туррини — о победе Леклера: невозможно представить Шарля, борющегося с кризисом, с трофеем
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Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини отреагировал на победу Шарля Леклера на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«В этом и заключается великая красота автоспорта. Было почти невозможно, учитывая последние события, представить Шарля, столкнувшегося с кризисом, возможно, даже более психологическим, чем техническим, с трофеем в руках.

И вот он, ответ. Леклер отреагировал так, как умел, как должен был, как мог, как хотел. Его выступление на трассе «Сильверстоун», которая так много значит для тех, кто знает и любит историю «Феррари», было идеальным. Даже не стоит спорить с теми, кто не уважает талант этого чемпиона, который, как я всегда подчёркивал, в долгие трудные годы смог дать многое, если не очень многое, делу Маранелло. Поэтому я счастлив за него, как он пилотировал, сколько он показал, что может, хочет и будет продолжать давать тому делу, которое для такого, как я, является просто чистым чувством.

Стоит также подчеркнуть, что люди в «Феррари» смогли работать правильно. За несколько дней, от Австрии до Англии, был виден рост конкурентоспособности, который до этого был далеко не очевиден. Итак, комплименты Фреду Вассёру и его команде. Понятно, что «Мерседес» остаётся главным претендентом на завоевание титула, но мы приближаемся к экватору сезона, у «Феррари» есть две победы, а оба гонщика не так далеки от лидера чемпионата», — написал Туррини в своей колонке.

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