«Меньше мощности, чем в Формуле-2». Алонсо — о проблемах с обгонами в сезоне-2026 Ф-1

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о проблемах с обгонами в сезоне-2026.

«Обгоны в современной Формуле-1? Всё зависит от того, чего хотят болельщики и спорт. Очевидно, трассы в Сильверстоуне и Спа сильно зависят от энергии — вы не можете разряжать батарею на всех прямых. На следующей неделе [в Бельгии] будет такая же ситуация с обгонами, как и в Сильверстоуне. Если вы используете разрядку в Спа с первого по пятый поворот, на другой части круга для вас всё кончено. Так что нужно будет немного сэкономить там, чтобы иметь энергию с 14-го поворота до финала.

Но если вы используете разрядку на двух прямых, казалось бы, является оптимальным использованием, остаётся одна минута, тогда весь второй сектор нужно ехать без разрядки вообще. А без использования батареи мы не должны забывать, что в этом году у нас значительно меньше мощности, чем в прошлом, меньше, чем в Формуле-2. Так что да, это вызов», — приводит слова Алонсо Motorsport.