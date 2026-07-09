«Катался по машине». Вольф — о проблемах Расселла в квалификации ГП Великобритании
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал о проблемах Джорджа Расселла в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании, где он сначала вылетел с трассы, а затем жаловался на своё кресло.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772
«Вылет Джорджа в первом сегменте? Похоже, это был порыв ветра. Во время квалификации на трассе было очень ветрено. Всё выглядело очень странно, но я почти уверен, что это и было причиной проблемы.
Также у него была проблема с креслом — оно двигалось, пока он ехал. Чуть позже обнаружили, что под сиденье попал гравий, когда он вылетел с трассы. Так что Джордж буквально катался по машине», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.
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