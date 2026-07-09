«Катался по машине». Вольф — о проблемах Расселла в квалификации ГП Великобритании

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал о проблемах Джорджа Расселла в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании, где он сначала вылетел с трассы, а затем жаловался на своё кресло.

«Вылет Джорджа в первом сегменте? Похоже, это был порыв ветра. Во время квалификации на трассе было очень ветрено. Всё выглядело очень странно, но я почти уверен, что это и было причиной проблемы.

Также у него была проблема с креслом — оно двигалось, пока он ехал. Чуть позже обнаружили, что под сиденье попал гравий, когда он вылетел с трассы. Так что Джордж буквально катался по машине», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.