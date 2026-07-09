Штайнер оценил работу Liberty Media по поддержанию интереса зрителя к Формуле-1

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер высказался о том, как Liberty Media поддерживает интерес зрителя к «Королевским гонкам».

«Основа нашего спорта — технологическая гонка. И понятно, что аппетиты растут. После пандемии всё внезапно пошло в рост, почти без ограничений. Ограничением является просто человеческое тело, потому что больше вы не можете сделать. И почему это происходит после пандемии, не знаю, но просто думаю, что мир меняется, эволюционирует. Нам постоянно дают всё больше. Лёгкий доступ. В прошлом люди были счастливы просто иметь один телевизионный канал, где они могли смотреть гонку. Сегодня вы выбираете между iPad, телевизором, телефоном, бог знает чем ещё…

У меня всегда были опасения, что в какой-то момент Формула-1 достигнет точки насыщения, когда люди скажут: «Не хочу смотреть 24 гонки, хочу только 16». И теперь есть спринтерские гонки, уличные трассы, ночные гонки, есть всё что угодно. У каждой гонки есть что-то особенное, поэтому люди и смотрят Формулу-1. Если бы у вас был шаблонный подход, думаю, было бы трудно успешно продавать 24 гонки», — приводит слова Штайнера Motorsport.