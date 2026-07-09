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Чемпион Ф-1 Баттон назвал команду, в которой хотел бы увидеть Макса Ферстаппена

Чемпион Ф-1 Баттон назвал команду, в которой хотел бы увидеть Макса Ферстаппена
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Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон рассказал, в какую команду хотел бы отправить 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Команда, в которую, если бы я был менеджером, хотел бы отправить Ферстаппена, — это, очевидно, «Мерседес». Рядом с [Андреа] Кими [Антонелли] или с Джорджем [Расселлом], в зависимости от того, кого из них они решат убрать ради Макса», — приводит слова Баттона издание Sky Sports.

Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года, где сначала был за рулём «Торо Россо», а в течение 2016-го был переведён в «Ред Булл», в дебютной гонке за команду на Гран-при Испании пилот и одержал первую победу.

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