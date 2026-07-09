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Туррини — об Антонелли: никогда не пилотировал так хорошо, как в Сильверстоуне

Туррини — об Антонелли: никогда не пилотировал так хорошо, как в Сильверстоуне
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Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался о технических проблемах 19-летнего Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Банально, но считаю, что Кими никогда не пилотировал так хорошо, как в Сильверстоуне. Он проводил фантастическую гонку. Я твёрдо убеждён, что без технической проблемы, по крайней мере, уверен, что это была проблема надёжности, он смог бы обогнать Леклера. Затем вмешалась судьба в виде, по-видимому, хрупкости машины.

Признаюсь откровенно, я был тронут, видя упрямство, с которым наш итальянский Гарри Поттер настаивал на том, чтобы остаться на трассе, в отчаянной попытке заработать хотя бы одно очко. Конечно, парадоксальна ситуация, которая сложилась: Расселл, который мог жаловаться на прокол, но который весь уикенд был явно медленнее болонца, в итоге за один раз отыграл 18 очков. Как жаль», — написал Туррини в своей колонке.

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