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«Не знаете, с чем имеете дело». Расселл — о возможной дождевой гонке в Бельгии

«Не знаете, с чем имеете дело». Расселл — о возможной дождевой гонке в Бельгии
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о возможном дожде на Гран-при Бельгии.

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Возможная дождевая гонка в Бельгии? Вы не можете по-настоящему планировать это, потому что не знаете, с чем имеете дело. Вы не знаете, что за зверь под вами. Были определённые разговоры, что шины могут быть не такими хорошими, как в прошлые годы. Так что, возможно, будем немного более осторожны на прогревочном круге.

Вероятно, мы не пройдём «Красную воду» на полном газу на первом быстром круге под дождём. Да, в дождь нельзя проехать два одинаковых круга. Так что не можем подготовиться к этому. Мы можем делать любую подготовку, но как только выезжаем на трассу, нам просто нужно быть гибким и уметь адаптироваться», — сказал Расселл на YouTube-канале «Мерседеса».

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