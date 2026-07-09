Алонсо — о будущем в Ф-1: предпочитаю использовать свой опыт, а не смотреть телевизор

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о своём будущем в «Королевских гонках».

«Когда перестану гоняться, я сказал, что хотел бы продолжить [работать] с этой командой в другой роли, попытаться помочь. Я в Формуле-1 уже 26 лет, думаю, что могу помочь коллективу. Вероятно, я второй или третий по опыту человек в команде.

Полагаю, есть вещи, которые могут быть полезны, предпочитаю использовать свой опыт, чем сидеть дома и смотреть телевизор», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

В нынешнем сезоне после девяти этапов на счету испанца одно очко.