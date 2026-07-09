Видео: Леклер выехал за рулём «Феррари» на новый автодром «Мадринг»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала видеоролик, на котором 28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер выезжает из боксов на трассу «Мадринг», построенную в Мадриде, Испания, для Гран-при «Королевских гонок».

На записи видно, как при выезде из боксов Шарль проезжает по песку, который прилипает к его сликам и поднимает завесу пыли.

Гран-при Испании — 2026, который станет дебютным на «Мадринге», запланирован в календаре Формулы-1 с 11 по 13 сентября.

На прошедшем девятом этапе Гран-при Великобритании, который прошёл с 3 по 5 июля, монегаск заработал 25 очков, одержав первую победу за 600+ дней.