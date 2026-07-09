Команда Ф-Е с экс-юниорами «Ред Булл» сохранила крупного спонсора перед переходом на Gen4

Cupra останется одним из главных спонсоров команды «Киро» по мере перехода Формулы-E в эру машин Gen4, о чём сообщили в пресс-релизе коллектива.

Коллектив сохранит название «Купра Киро» на сезона-2026/2027. Команда также оставит «Порше» в качестве поставщика силовой установки.

Партнёрство, начавшееся в 2024 году, уже принесло одну победу, четыре подиума и три поул-позиции. За пределами трассы сотрудничество оказалось не менее продуктивным. Сотрудничество с MrBeast принесло более $ 500 млн просмотров в социальных сетях, а знаковая сделка с Marvel Studios по продвижению «Громовержцев» на этапах в Майами и Монако в 2025 году стала первой в истории чемпионата.

Совсем недавно команда сотрудничала с Amazon MGM Studios для создания специального дизайна к Гран-при Монако 2026 года в честь «Мастеров Вселенной» с участием совладельца сэра Идриса Эльбы, который снимается в фильме.

«Продление наших отношений с Cupra в эру Gen4 Формулы-E является чрезвычайно важной вехой для Kiro Race Co. Менее чем за два года мы создали партнёрство, которое принесло успех на трассе, одновременно создав значительные коммерческие возможности, которые нашли отклик у аудитории далеко за пределами автоспорта. Следующая глава Формулы-E представляет собой смелый шаг вперёд для чемпионата, и мы не менее амбициозны в том, куда мы ведём Kiro Race Co как спортивную франшизу.

Мы невероятно гордимся тем, что Cupra решила продолжить это путешествие с нами. Вместе мы продолжим бросать вызов условностям, способствовать значимым изменениям и создавать долгосрочную ценность как на трассе, так и за её пределами», — приводит слова управляющего директора Джереми Тарика пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне за команду выступают экс-юниоры «Ред Булл» Хосеп Мария Марти и Дэниел Тиктум.