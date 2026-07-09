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Туррини заявил, что после ГП Великобритании Хэмилтона нельзя исключать из титульной гонки

Туррини заявил, что после ГП Великобритании Хэмилтона нельзя исключать из титульной гонки
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Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался о шансах 41-летнего англичанина и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за команду «Феррари», на восьмой титул после третьего места на девятом этапе сезона-2026 Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Что касается Хэмилтона… Определённо ему не помогли бурные обстоятельства в конце гонки, но он также добавил свою лепту с тем фальстартом, которого можно было легко избежать. В любом случае старого баронета нельзя исключать из, я бы сказал, слегка безумных разговоров о борьбе за титул чемпиона мира», — написал Туррини в своей колонке.

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