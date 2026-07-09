Туррини заявил, что после ГП Великобритании Хэмилтона нельзя исключать из титульной гонки

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался о шансах 41-летнего англичанина и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за команду «Феррари», на восьмой титул после третьего места на девятом этапе сезона-2026 Гран-при Великобритании.

«Что касается Хэмилтона… Определённо ему не помогли бурные обстоятельства в конце гонки, но он также добавил свою лепту с тем фальстартом, которого можно было легко избежать. В любом случае старого баронета нельзя исключать из, я бы сказал, слегка безумных разговоров о борьбе за титул чемпиона мира», — написал Туррини в своей колонке.