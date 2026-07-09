Хаджар — о Гран-при Великобритании: гонка оказалась потрачена впустую

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что остался разочарован итогами Гран-при Великобритании, на котором финишировал пятым.
«На этот раз старт получился действительно очень хорошим. Очень хорошим. Первые три круга по темпу тоже были очень сильными. Я действовал довольно осторожно рядом с Максом [Ферстаппеном]. Но ехать за ним было здорово, и мне это хорошо удавалось.
А потом внезапно темп резко пропал. Я подумал: «Может, я сам что-то сделал не так с точки зрения работы с шинами». Затем мы поставили новый комплект жёстких шин, но скорости всё равно не было. Я был очень озадачен. Мне сказали, что машине не хватает прижимной силы. После того как мне заменили переднее антикрыло и я снова выехал на трассу, я практически сразу стал быстрее почти на две секунды. По сути, гонка оказалась потрачена впустую», — приводит слова Хаджара RacingNews365.
- 9 июля 2026
-
18:59
-
18:39
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
16:50
-
16:27
-
15:37
-
15:16
-
14:45
-
14:35
-
13:44
-
13:16
-
12:43
-
12:19
-
11:43
-
11:19
-
10:53
-
10:26
-
09:43
-
09:28
-
08:30
-
07:45
-
07:10
-
00:48
-
00:14
-
00:05
- 8 июля 2026
-
23:48
-
22:46
-
22:20
-
21:35
-
21:23
-
20:51
-
20:31
-
19:58