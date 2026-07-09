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Хаджар — о Гран-при Великобритании: гонка оказалась потрачена впустую

Хаджар — о Гран-при Великобритании: гонка оказалась потрачена впустую
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что остался разочарован итогами Гран-при Великобритании, на котором финишировал пятым.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«На этот раз старт получился действительно очень хорошим. Очень хорошим. Первые три круга по темпу тоже были очень сильными. Я действовал довольно осторожно рядом с Максом [Ферстаппеном]. Но ехать за ним было здорово, и мне это хорошо удавалось.

А потом внезапно темп резко пропал. Я подумал: «Может, я сам что-то сделал не так с точки зрения работы с шинами». Затем мы поставили новый комплект жёстких шин, но скорости всё равно не было. Я был очень озадачен. Мне сказали, что машине не хватает прижимной силы. После того как мне заменили переднее антикрыло и я снова выехал на трассу, я практически сразу стал быстрее почти на две секунды. По сути, гонка оказалась потрачена впустую», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

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