Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла: 30% отставания «Макларена» от «Мерседеса» связано с использованием двигателя

Стелла: 30% отставания «Макларена» от «Мерседеса» связано с использованием двигателя
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда уступает «Мерседесу» не только в аэродинамике, но и в эффективности использования силовой установки.

«Наше отставание от «Мерседеса» сейчас примерно на 70% связано с недостаточной аэродинамической прижимной силой и ещё на 30% — с использованием силовой установки.

В Сильверстоуне уровень сцепления с трассой невысокий, поэтому машины сильно скользят, особенно при сильном ветре. Болид с большей прижимной силой ведёт себя более предсказуемо. Это стало для нас неожиданностью, и мы никогда раньше об этом не говорили. Не думаю, что мы можем сделать то же самое.

Нам нужно добиться большей эффективности от имеющейся силовой установки. Речь идёт не только о том, как мы её используем, но и о других факторах, включая характеристики самой спецификации двигателя», — приводит слова Стеллы издание AutoRacer.

По данным источника, «Макларен» пока использует предыдущую спецификацию двигателя «Мерседеса», тогда как заводская команда, а также «Уильямс» и «Альпин» уже получили обновлённую версию силовой установки, главным образом направленную на повышение надёжности.

Сейчас читают:
Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Уйдёт ли Ферстаппен в «Макларен» и ещё 6 трансферных интриг Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android