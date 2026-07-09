Стелла: 30% отставания «Макларена» от «Мерседеса» связано с использованием двигателя

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда уступает «Мерседесу» не только в аэродинамике, но и в эффективности использования силовой установки.

«Наше отставание от «Мерседеса» сейчас примерно на 70% связано с недостаточной аэродинамической прижимной силой и ещё на 30% — с использованием силовой установки.

В Сильверстоуне уровень сцепления с трассой невысокий, поэтому машины сильно скользят, особенно при сильном ветре. Болид с большей прижимной силой ведёт себя более предсказуемо. Это стало для нас неожиданностью, и мы никогда раньше об этом не говорили. Не думаю, что мы можем сделать то же самое.

Нам нужно добиться большей эффективности от имеющейся силовой установки. Речь идёт не только о том, как мы её используем, но и о других факторах, включая характеристики самой спецификации двигателя», — приводит слова Стеллы издание AutoRacer.

По данным источника, «Макларен» пока использует предыдущую спецификацию двигателя «Мерседеса», тогда как заводская команда, а также «Уильямс» и «Альпин» уже получили обновлённую версию силовой установки, главным образом направленную на повышение надёжности.