Фернандо Алонсо призвал к уважению в соцсетях в рамках кампании ФИА против онлайн-травли

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поддержал возобновлённую кампанию ФИА United Against Online Abuse, направленную на борьбу с токсичным поведением в цифровых платформах.

«В социальных сетях и вообще в интернете мы должны уважать друг друга, быть добрее и поддерживать друг друга. Неважно, за какую команду вы болеете и какие цвета поддерживаете. Каждый заслуживает уважения.

Я видел, как травля в интернете затрагивала некоторых спортсменов, а также людей из команд, за которые я выступал. И это происходит не только на самом высоком уровне. Мы видим проявления онлайн-агрессии и в младших гоночных сериях. Это есть даже в картинге, где дети совсем юного возраста сталкиваются с подобным из-за результатов гонок или каких-то событий, которые происходят в спорте.

Мы не можем позволить такому поведению стать нормой. Спорт — это честная борьба, удовольствие от того, чем ты занимаешься, здоровый образ жизни и возможность быть счастливым. Именно таким мы хотим видеть спорт.

Вместе мы можем сделать спорт и весь мир лучше. Поэтому нам всем необходимо работать над этим сообща», — сказал Алонсо в видео, опубликованном пресс-службой ФИА в социальной сети.