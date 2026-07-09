Экс-напарник Алонсо: Фернандо не должен завершать карьеру таким образом

Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла заявил, что его бывший напарник и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не заслуживает завершения карьеры, выступая в конце пелотона.

«Честно говоря, сейчас Фернандо, возможно, переживает самый тяжёлый период своей карьеры. Ему уже 44 года, и он борется за места в самом конце пелотона. Для него это совсем не лучшая ситуация. Ему нужно найти новую мотивацию, а легче всего сделать это, когда у тебя хорошая машина. Возможно, через несколько гонок у команды будет пакет обновлений Spec B, и тогда Фернандо сможет получать от гонок больше удовольствия.

Очень на это надеюсь. Слышал, что, возможно, он хочет выступать и в следующем году. Абсолютно согласен, что он не должен завершать карьеру таким образом. Очень тяжело видеть его на последних местах, на последнем ряду стартовой решётки. Он этого не заслуживает. Надеюсь, у него будут более конкурентоспособная машина и шанс проявить себя», — приводит слова Физикеллы портал GPblog.