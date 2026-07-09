В McLaren представили последний спорткар линейки 700 — McLaren 788HS

Компания McLaren Automotive представила автомобиль McLaren 788HS — заключительную модель линейки, которая началась с модели 720S и продолжилась суперкарами 750S и 765LT.

Автомобиль оснащён двигателем M840T — четырёхлитровым V8 с двойным турбонаддувом, который устанавливался на предыдущие модели серии. Однако за счёт облегчённых поршней, новых турбин и титанового выхлопа на 788HS эта силовая установка развивает 788 лошадиных сил — на 23 больше, чем на McLaren 765LT.

McLaren 788HS Фото: McLaren Automotive

Сухая масса новинки — 1265 кг, таким образом, соотношение мощности к весу составляет 623 л. с. на тонну. До 100 км/ч McLaren 788HS разгоняется за 2,8 секунды, а за семь секунд способен достичь отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля — 330 км/ч.

McLaren 788HS также получил обновлённый аэродинамический пакет, включающий в себя новый передний сплиттер, капот с S-воздуховодом, приподнятый активный спойлер в задней части и более мощный задний диффузор, вдохновлённый болидами Формулы-1. По словам создателей, 788HS генерирует на 10% больше прижимной силы, чем 765LT.

McLaren 788HS Фото: McLaren Automotive

В подвеске инженеры использовали систему Proactive Chassis Control III, при этом дорожный просвет на передней оси был снижен на 5 мм, а тормоза оснащены карбон-керамическими дисками от McLaren Senna.

Автомобиль будет выпущен тиражом 200 экземпляров и станет доступен в виде купе и спайдера. Каждая машина будет собрана силами подразделения McLaren Special Operations.

Интерьер McLaren 788HS Фото: McLaren Automotive

Отметим, что в начале года в McLaren представили особый Artura Spider, посвящённый победе «Макларена» в Кубке конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025, которая стала 10-й в истории команды.