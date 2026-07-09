Психолог Леклера объяснил, за счёт чего пилот «Феррари» смог прибавить в гонках

Многолетний спортивный психолог пилота «Феррари» Шарля Леклера Риккардо Чекарелли рассказал, что монегаск сумел прибавить после того, как перестал ориентироваться на чужой подход к работе.

«Сила спортсмена заключается в умении раскрыть собственный потенциал. В автоспорте этот потенциал проявляется ещё и в способности вместе со своим инженером правильно настроить машину, выстроив с ним полное взаимопонимание.

Пилот на 50% остаётся гонщиком в шлеме и на 50% – человеком без шлема. Если вне машины он начинает идти по чужому пути, это равносильно признанию, что он ошибся с выбором настроек, а заодно ставит под сомнение и работу команды. Для того, кто хочет побеждать, это никогда не станет правильным решением. Это может подойти тому, кого устраивает роль второго пилота. Поэтому Шарль совершенно точно поступил правильно, отказавшись от этого подхода, потому что до этого он двигался в неверном направлении.

Наблюдать за тем, что делают другие, всегда полезно. Это помогает расширять кругозор, но не должно становиться путём, по которому ты идёшь сам. Возвращение к собственному пути в итоге принесло ему победу. Я никогда не сомневался в Шарле, потому что знаю его уже много лет. Он настоящий боец, очень упорный человек.

В конце концов, в прошлом году и Хэмилтон выглядел совсем не похожим на самого себя. Тогда мы говорили, что гонщику, которому уже за 40 и который семь раз становился чемпионом мира, без машины, способной побеждать, очень трудно найти в себе ту мотивацию, которая вновь проявилась у него в этом сезоне», — приводит слова Чекарелли итальянская редакция Motorsport.