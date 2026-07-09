Роб Смедли посоветовал «Феррари» сделать ставку на Льюиса Хэмилтона ради борьбы за титул

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли заявил, что итальянской команде, возможно, стоит сделать ставку на Льюиса Хэмилтона в ущерб Шарлю Леклеру, если она намерена всерьёз бороться за чемпионский титул в сезоне-2026.

«Я всё же пойду против собственной логики и скажу, что именно столь радикальный шаг, пожалуй, является единственным шансом «Феррари» выиграть чемпионат мира.

Если «Скудерия» будет пытаться превзойти «Мерседес» исключительно за счёт скорости машины, а при этом продолжит позволять Льюису и Шарлю свободно бороться друг с другом, несмотря на столь большой разрыв между ними, то вероятность завоевать титул в личном зачёте значительно снизится.

Поэтому, хотя это и противоречит моей логике, впереди слишком много переменных. В обычной ситуации я бы спросил: зачем вообще так делать? Но, на мой взгляд, это единственная стратегия, которая может привести Льюиса к чемпионскому титулу», — рассказал Смедли в подкасте High Performance Racing.