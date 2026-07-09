Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роб Смедли посоветовал «Феррари» сделать ставку на Льюиса Хэмилтона ради борьбы за титул

Роб Смедли посоветовал «Феррари» сделать ставку на Льюиса Хэмилтона ради борьбы за титул
Комментарии

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли заявил, что итальянской команде, возможно, стоит сделать ставку на Льюиса Хэмилтона в ущерб Шарлю Леклеру, если она намерена всерьёз бороться за чемпионский титул в сезоне-2026.

«Я всё же пойду против собственной логики и скажу, что именно столь радикальный шаг, пожалуй, является единственным шансом «Феррари» выиграть чемпионат мира.

Если «Скудерия» будет пытаться превзойти «Мерседес» исключительно за счёт скорости машины, а при этом продолжит позволять Льюису и Шарлю свободно бороться друг с другом, несмотря на столь большой разрыв между ними, то вероятность завоевать титул в личном зачёте значительно снизится.

Поэтому, хотя это и противоречит моей логике, впереди слишком много переменных. В обычной ситуации я бы спросил: зачем вообще так делать? Но, на мой взгляд, это единственная стратегия, которая может привести Льюиса к чемпионскому титулу», — рассказал Смедли в подкасте High Performance Racing.

Сейчас читают:
Колонка Петрова: почему Хэмилтон ошибся, а стратеги «Феррари» не виноваты
Эксклюзив
Колонка Петрова: почему Хэмилтон ошибся, а стратеги «Феррари» не виноваты
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android