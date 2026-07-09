Фред Вассёр заявил, что пока не обсуждает новый контракт с Льюисом Хэмилтоном

Руководитель «Феррари» Фред Вассёр заявил, что пока не обсуждает с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном продление контракта, несмотря на появившиеся слухи об активации опции на 2027 год. По информации источника, контракт Хэмилтона, подписанный в январе 2024 года, рассчитан на 2025 и 2026 годы с возможностью продления на сезон-2027.

«Кто вообще заговорил о продлении контракта? Я буду обсуждать это с ним напрямую, а не со всеми подряд. У него всё ещё действует контракт с нами, и сейчас не время говорить о его продлении», — приводит слова Вассёра издание PlanetF1.

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