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Хорнер рассказал, на каких условиях готов вернуться в Формулу-1

Хорнер рассказал, на каких условиях готов вернуться в Формулу-1
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Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, при каких условиях готов вернуться к работе в Формуле-1.

«Каждую неделю кто-то строит предположения, что я перейду в другую команду. Приятно, что обо мне по-прежнему говорят. Разумеется, подобные разговоры неизбежны, но до недавнего времени я всё равно ничего не мог сделать, поскольку находился в «отпуске по уходу за садом». Теперь же я официально являюсь свободным агентом. И именно этого я добивался, когда уходил из «Ред Булл»: для меня было важно не оказаться связанным ограничениями на слишком долгий срок.

У меня нет никакого желания быть просто винтиком в большом механизме. Я уже не раз доказал, на что способен. И если я вернусь, то только на такую должность, где у меня будут реальные полномочия что-то изменить, определять направление развития и добиваться побед. Я знаю себя: если всё будет иначе, то очень быстро начну испытывать разочарование. Если ты не можешь бороться за победы, тогда какой вообще смысл этим заниматься?» — приводит слова Хорнера издание RacingNews365.

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