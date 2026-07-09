Отец и менеджер Ферстаппена провели встречу с Хельмутом Марко

Отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен и менеджер нидерландского гонщика Раймонд Вермёлен встретились с бывшим советником «Ред Булл» Хельмутом Марко. Фотографию со встречи опубликовал журналист De Telegraaf Эрик ван Харен на своей странице в социальной сети X. О чём именно шла речь во время встречи, неизвестно.

В последние недели будущее Ферстаппена в Формуле-1 под вопросом. Ранее ван Харен заявил, что после Гран-при Великобритании обстановка внутри «Ред Булл» накалилась до предела. Кроме того, в СМИ появлялась информация о возможном переходе нидерландца в «Макларен».

Также ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена предусмотрен пункт, позволяющий ему досрочно покинуть «Ред Булл», если к летнему перерыву не будет входить в топ-2 личного зачёта. После девяти этапов сезона нидерландский пилот занимает седьмое место в личном зачёте, набрав 76 очков.